La lettera-appello ai parlamentari piacentini per la questione Pertite

Pierluigi Bersani, Paola De Micheli, Tommaso Foti, Elena Murelli e Pietro Pisani: sono i parlamentari piacentini destinatari della lettera appello inviata da Maria Pia Romano, presidente Comitato Parco Pertite – Bosco in Città, con la quale viene sollecitata una svolta per ciò che attiene l’avvio dell’iter di trasformazione dell’area militare in parco per la città.

“Sono trascorsi ormai quasi dodici anni da quel giugno 2010 in cui quasi tremila cittadini di Piacenza si sono ritrovati per abbracciare fisicamente l’area a significare il desiderio di farla diventare parte integrante della città nella forma di un parco” si legge in un passaggio della missiva.

Una questione ancora sul tavolo e che con il trascorrere degli anni ha lasciato parecchio amaro in bocca ai membri del comitato, ma non solo.

“Fate fronte comune per il bene e il futuro della nostra e vostra città” è l’invito che la presidente del Comitato rivolge ai cinque parlamentari nostrani, affinché si riesca ad arrivare ad una soluzione.

Anche la sindaca Patrizia Barbieri, a fine ottobre, aveva sollecitato il ministero della Difesa che rispose al primo cittadino parlando di “verifiche tecniche ancora in corso”.

