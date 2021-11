Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Out of sight”

Una commedia noir sofistica è la proposta di “Scarpette rosse” di questa sera alle 21.00: “Out of sight” è un film del 1998 diretto da Steven Soderbergh, tratto da un romanzo di Elmore Leonard e interpretato da George Clooney e Jennifer Lopez. Gli ingredienti ci sono tutti: due attori belli e famosi, una storia intrigante, un regista che non sbaglia neanche i film minori. Lui è un rapinatore gentiluomo che entra e esce dalle prigioni, lei è uno sceriffo federale che per caso si ritrova rinchiusa con lui in un portabagagli: Clooney qui è al suo meglio, se possibile più sornione e vellutato di Cary Grant, e la chimica con Jennifer Lopez funziona benissimo.