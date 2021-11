Semplificazione agricola, superbonus edilizio. Questa sera ad Assemblea On ER

Quinta puntata di Assemblea On ER in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

Gli argomenti della puntata: la nuova legge per la semplificazione amministrativa in agricoltura, le iniziative dell’Assemblea in tema di superbonus edilizio. Ma anche il fondo regionale per la non autosufficienza e le interrogazioni a risposta immediata su ambiente e lavoro.