Agricoltura, il sottosegretario Centinaio: “Più opportunità grazie alla ricerca”

Dal 16 luglio 2022 entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo in tema di fertilizzanti: normative che rispondono, in particolare, alle sempre maggiori richieste di tutela di salute e ambiente da parte dei cittadini e operatori.

Per approfondire le sfide regolatorie che le aziende dovranno affrontare, analizzando al tempo stesso le opportunità che il mondo dei biostimolanti può offrire, Vitalia Consulting in collaborazione con la facoltà di agraria dell’università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato un convegno, “L’impatto per le aziende del nuovo regolamento europeo fertilizzanti: aggiornamenti normativi, opportunità e crescita”, all’interno del laboratorio aperto dell’ex chiesa del Carmine. All’incontro, che si è tenuto questa mattina (19 novembre) ha preso parte anche il senatore Gian Marco Centinaio, sottosegretario di Stato delle Politiche agricole alimentari e forestali.

“L’Europa – ha commentato il sottosegretario – ci sta chiedendo maggiori tecnologie e soprattutto maggiore ricerca scientifica, con fertilizzanti e fitofarmaci che siano il meno impattanti possibile sull’ambiente. La ricerca sta comunque permettendo l’utilizzo di nuovi strumenti per l’agricoltura che consentono di ottenere la massima resa con il minore sforzo”.

“L’ingresso della normativa comunitaria – ha aggiunto Stefano Jondini, general manager di Vitalia – favorirà non solo una crescita in ambito comunitario ma porterà alle aziende vantaggi competitivi anche sulla scena intercontinentale, dando notevole impulso a un mercato che solo in Italia ha un fatturato che supera il miliardo di euro annuo”.