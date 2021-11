Emil Banca sbarca a Piacenza: acquisite nove filiali della BCC

È stato siglato ieri pomeriggio, nella sede bolognese di Emil Banca, il contratto con il quale la Bcc emiliana già presente a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara e nel Mantovano, ha acquisito nove filiali da Bcc Centropadana allargando il proprio territorio di competenza anche nel Piacentino. Emil Banca diventa la prima Banca di credito cooperativo presente lungo la via Emilia, da Piacenza a Bologna.

A Piacenza, Emil Banca sarà presente con due filiali in città (via Manfredi e via Menicanti) e sette in provincia (Fiorenzuola, Rivergaro, Borgonovo, Trevozzo, San Nicolò, Castel San Giovanni e Vicobarone.

