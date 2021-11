Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “The mexican”

A volte ci sono dei filmetti che proprio ti restano in testa: è esattamente il caso della proposta di “Scarpette Rosse” su Telelibertà questa sera alle 21.00.

“The mexican” è un film di Gore Verbinski del 2000, nel quale Brad Pitt è un piccolo delinquente da quattro soldi che lavora per un boss mafioso ed è costretto a recarsi in Messico per recuperare una rara e preziosissima pistola chiamata appunto “The Mexican” e Julia Roberts è la sua fidanzata che ovviamente vuole che Jerry esca dal business criminale.

E’ una commedia sgangherata che mescola elementi crime e western a momenti surreali e che può vantare uno splendido James Gandolfini, indimenticabile e indimenticato Tony Soprano.