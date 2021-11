Dalla Camera di commercio 206mila euro a Pc Expo. Cella: “Motore trainante”

Dalla Camera di commercio un’iniezione di 206mila euro nelle casse di Piacenza Expo. La delibera con cui l’ente camerale ha votato favorevolmente all’aumento di capitale per l’ente fieristico è di questi giorni. Lo conferma il suo presidente Filippo Cella parlando con “Libertà”: “In questa fase di ripresa economica – spiega – per noi Piacenza Expo è un motore trainante. Il 2021 ci ha visti impegnati su diversi fronti sia in autonomia, sia in raccordo con altri enti – spiega Cella -. Complessivamente sono stati erogati oltre 3.100.000 euro destinati a ristori per il Covid, sostegni e incentivi a favore del sistema economico. Considerando anche i progetti del sistema camerale al quale abbiamo aderito, sempre nell’ottica di incrementare la competitività delle imprese, e altri interventi e contributi mirati a favore del territorio l’erogazione complessiva dell’anno in corso raggiunge il consistente valore di circa 3.750.000 euro distribuiti dall’ente camerale”.

Cella ha anche spiegato qual è il ruolo della Camera di commercio in qualità di socio o partner nelle diverse società partecipate piacentine: “E’ proprio di questa settimana la delibera con la quale è stata definitivamente approvata dalla Camera di commercio la sottoscrizione per intero delle nuove quote di spettanza, nell’ambito dell’aumento di capitale di Piacenza Expo, per un valore di competenza pari a 206mila euro. L’importante decisione assunta, vuole ribadire l’attenzione che la Camera di Commercio e l’intero settore delle categorie economiche dalla stessa rappresentato ripongono nel Polo fieristico piacentino, quale motore trainante del sistema in questa fase di ripresa e rilancio dell’intera economia, come attestato anche dall’accresciuto ruolo assunto in Piacenza Expo dalla Regione Emilia Romagna”.

SU LIBERTA’ L’INTERVISTA INTEGRALE, A CURA DI MARCELLO POLLASTRI