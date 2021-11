Accoglienza e dialogo tra religioni nell’incontro dell’Azione Cattolica

Una tenda per rappresentare l’accoglienza. È quella di Abramo raccontata nel libro della Genesi e finita sotto i riflettori nel corso di un incontro organizzato da Azione Cattolica di Piacenza-Bobbio al centro “Il Samaritano” di Caritas.

“Il primo di una serie di tre appuntamenti che vogliono soffermarsi e approfondire un tema oggi molto sentito e combattuto, cioè la capacità di saper accogliere l’altro, lo straniero, colui che non parla la nostra lingua, che non professa la nostra fede” spiegano gli organizzatori.

Ecco allora il confronto fra Lejla Bosnjakovic, direttrice della comunità islamica a Piacenza, e Laura Caffagnini, giornalista e referente Sae di Parma.

“Per me accoglienza è tendersi la mano – spiega Bosnjakovic – è un ponte in cui ognuno deve fare la sua parte. La mia fede mi ha aiutato a non avere pregiudizi nei confronti degli altri“.

“Anche per me l’accoglienza non può essere unilaterale – fa notare Caffagnini – ma appunto è qualcosa che deve essere da entrambe le parti”.