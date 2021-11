Provincia, elezioni il 18 dicembre. Presentate le due liste con i candidati

Si è chiusa ieri, domenica 28 novembre, a mezzogiorno la possibilità di presentare le liste per candidarsi al ruolo (gratuito) di consigliere provinciale. La data delle elezioni di secondo grado è il 18 dicembre, quando i 581 amministratori, sindaci e consiglieri comunali, voteranno in un’unica giornata, nel seggio allestito nel palazzo di corso Garibaldi, dalle 8 alle 20, per scegliere i dieci consiglieri in carica per i prossimi due anni.

Ad ogni amministratore sarà consegnata una scheda di colore diverso a seconda della popolazione del Comune di appartenenza: il voto dei Comuni più popolosi peserà infatti di più, secondo la logica del voto ponderato.

Resta da attendere la conferma ufficiale e la validazione degli uffici, ma di certo sono state depositate due liste: uno di centrodestra, l’altra di centrosinistra.

Per il centrodestra, si ricandidano Paola Galvani (Rottofreno), Franco Albertini (Alta Val Tidone), Antonio Levoni (Piacenza); nuovi ingressi in lista Antonella Bollati (Piozzano), Armando Piazza (Gropparello), Giampaolo Maloberti (Rivergaro), Federico Bonini (Bobbio), Massimiliano Morganti (Fiorenzuola), Giulia Monteleone (Borgonovo), Cristina Passerini (Agazzano). Per il centrosinistra, pronti a continuare il mandato sono Patrizia Calza (Gragnano) e Christian Fiazza (Piacenza). In corsa, come nuovi nomi, Lodovico Albasi (Travo), Claudia Ferrari (Sarmato) e Manola Gruppi (Pontenure).