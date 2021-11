Fiera dei vignaioli, 20mila visitatori. Cavalli: “Successo oltre le migliori aspettative”

Bilancio più che positivo per la fiera dei vignaioli indipendenti, che con oltre 20mila visitatori in tre giorni “è oltre le migliori aspettative”, secondo le parola dell’amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli.

Soddisfazione sia per l’indotto che la fiera crea – soprattutto grazie alle migliaia di visitatori arrivate sul piacentino- sia per essere diventata nel giro di pochi anni il secondo competitor nazionale al Vinitaly di Verona, “con qualche peculiarità in più – spiega Cavalli -: noi abbiamo meno food, ma una elevata attenzione al rapporto tra produttori e consumatori”.