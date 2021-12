Scarpette Rosse, questa sera su Telelibertà il film “Collateral”

Alta tensione questa sera a “Scarpette Rosse” su Telelibertà che alle 21.00 propone “Collateral”, film del 2004 diretto da Michael Mann.

Pochi altri registi come Michael Mann sono capaci di tenere alta la tensione per così tanto tempo lasciandoti incollato alla sedia senza farti mai intuire cosa sta per succedere.

“Collateral” è un pezzo di cinema così secco e preciso che puoi quasi sentire le lancette dell’orologio che scandiscono il tempo della notte di Los Angeles dove Mann immerge Tom Cruise e Jaime Foxx: uno è un sicario, l’altro è il suo taxista. L’eroe e l’antieroe, un grande classico del suo cinema, alle prese con le altrettanto classiche grandi ambiguità del suo cinema.