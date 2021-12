Pentagramma. Tutti pazzi per i Beatles con “Get back” di Peter Jackson

Nella puntata del podcast “Pentagramma”, Eleonora Bagarotti ospiterà il grande regista e Premio Oscar Peter Jackson, intervistato per il quotidiano Libertà in occasione dell’uscita del documentario “Get Back” che racconta gli ultimi giorni dei Beatles prima del loro scioglimento, in sala di registrazione e sul famigerato concerto sui tetti londinesi della Apple. L’editing e sound design del podcast sono stati curati da Matteo Capra.

