“Che classe!”, parte la volata finale: oggi la nuova classifica. Si vota fino a mercoledì

Sta per arrivare l’ultimo giorno di gioco di questa quinta edizione di “Che Classe”: mercoledì si chiuderanno le nostre urne virtuali.

Oggi una nuova classifica aggiornata, che ci avvia verso il capitolo finale.

Il codice che avete recuperato ieri presso il centro commerciale Gotico potrà essere utilizzato una volta al giorno, così come il voto, fino a martedì compreso.

Mercoledì, ultimo giorno di gioco, troverete un altro e ultimo codice, sempre nella galleria del centro commerciale Gotico, valido solo nella giornata dell’8 dicembre, fino alla mezzanotte.

Un ultimissimo voto da 4 punti quindi, per far guadagnare alla vostra classe preferita un ultimo, ma decisivo, gradino in graduatoria.

Proprio alla mezzanotte dell’8 dicembre, precisamente alle 23.59, scade anche il termine per l’invio degli elaborati all’indirizzo mail [email protected]

Il tema rimane: “Qual è il luogo del cuore di Piacenza e provincia?”.