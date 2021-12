Miss Italia finisce qui per Alessandra Carlà: “Grazie a tutti per il supporto”

L’avventura di Miss Italia termina qui per la piacentina Alessandra Carlà, conduttrice di Zona Calcio su Telelibertà ed eletta, nel settembre scorso, Miss Emilia 2021. La bella 22enne di Rivergaro aveva trionfato a Sorbolo, conquistando così la corona che l’ha condotta alle pre finali nazionali di Roma. Carlà due anni fa conquistò anche il titolo di Miss Piacenza. E’ lei stessa ad annunciare la fine di questa entusiasmante esperienza: “Per me Miss Italia finisce oggi – scrive – il mio percorso si è concluso e sono felice così. Ho fatto tutto ciò che potevo, ho portato a casa il titolo di Miss Emilia e questo mi basta. Purtroppo non sono stata selezionata tra le 20 finaliste ufficiali. Ringrazio tutti per il supporto”. Il volto noto di Telelibertà ha sempre dedicato tutte le vittorie ottenute al padre, Gianluca Carlà, maresciallo dell’aeronautica, istruttore di spinning e grandissimo appassionato di sport, scomparso a soli 51 anni per una terribile malattia.

