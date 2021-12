Uno sciopero generale è indetto da Cgil e Uil per il 16 dicembre. Una manifestazione nazionale per chiedere cambiamenti concreti alla legge di bilancio, ritenuta insufficiente verso le necessità dei lavoratori, e per rafforzare la coesione sociale e territoriale.

I sindacati piacentini aderiranno alla manifestazione di Milano, all’Arco della pace.