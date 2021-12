“Mollo tutto e apro un chiringuito”: il piacentino Airò presenta il film in sala

Domenica sera il comico Valerio Airò Rochelmeyer ha introdotto il film “Mollo tutto e apro un chiringuito” nell’Uci Cinema della nostra città. Nella commedia l’attore piacentino interpreta il mitico personaggio del Giargiana, cioè il fedele stagista del Milanese Imbruttito (Germano Lanzoni) che non è originario del capoluogo lombardo.

Le vicende dei protagonisti si alternano tra Milano e la Sardegna, attraverso culture diametralmente opposte. Il Signor Imbruttito (Germano Lanzoni) è il dirigente di spicco di una grande multinazionale: il lavoro è la sua ragione di vita. Ma quando l’affare della vita fallisce, lui cade in depressione. Compra un chiringuito in Sardegna, e parte insieme al Giargiana. Ad attenderlo sull’isola ci sono scorci meravigliosi abitati da una comunità di pastori diffidenti. Il ruolo di Airò – tra i protagonisti della pellicola – è calzante e convincente, come già dimostrato nelle esilaranti gag del Milanese Imbruttito su YouTube.

Alla fine della proiezione, i piacentini in sala si sono complimentati e hanno scattato selfie con Airò. Smentendo, così, la sua battuta iniziale: “Eccolo il pubblico meno caldo che ho incontrato finora…”.