“Fiere traino per l’economia”: da Confindustria 120mila euro per Piacenza Expo

“Una portaerei dell’economia piacentina”: così l’amministratore Giuseppe Cavalli aveva definito Piacenza Expo prima di lanciare un appello ai soci attuali per incrementare il loro peso e ai potenziali nuovi investitori. A bordo, di recente è salita l’autorità portuale di La Spezia, e oggi, 15 dicembre, Confindustria ha annunciato di aver deliberato l’aumento di capitale sociale fornendo 120mila euro. Un prezioso regalo di Natale per Piacenza Expo. Altre tre trattive sono attualmente in corso (due interne e una esterna).

