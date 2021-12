Opere classiche alternate a letture per il ritorno dei bambini in platea al Nicolini

Duetti tratti dalle opere di Mozart, Donizetti e Puccini alternati a letture di libri per bambini dedicati all’opera. I giovani studenti di alcune classi delle scuole primarie piacentine sono tornate, in presenza, nel salone del conservatorio Nicolini per assistere allo spettacolo “Magia dell’Opera”, curato dall’insegnante e scrittrice Cristina Bersanelli e dalla bibliotecaria del conservatorio Patrizia Florio. Un’iniziativa nata e realizzata per avvicinare i più piccoli al mondo magico dell’Opera.

Lo spettacolo è il primo appuntamento della nuova edizione della rassegna, targata Nicolini, “Una Stagione su…Misura” curata da Patrizia Bernelich.

