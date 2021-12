Echi dal Medioevo. Gerusalemme e il piacentino che vide il Santo Graal

Un piacentino del VI secolo ci ha lasciato un minuzioso diario del suo pellegrinaggio in Terra Santa compiuto con alcuni compagni partiti anch’essi da Piacenza. Nel suo resoconto è contenuta la più antica descrizione del presunto calice dell’Ultima Cena, che vide custodito nella basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Una reliquia sulla quale fioriranno, nei secoli successivi, infiniti miti e leggende sul Santo Graal.

