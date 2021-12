“La mirabile impresa”: libro sulla Cattedrale di Piacenza che festeggia 900 anni

“La mirabile impresa. Cattedrale di Piacenza: un intero popolo al lavoro” è il libro dedicato al Duomo cittadino pubblicato in occasione del nono centenario dello storico edificio.

Il libro è stato presentato al seminario vescovile alla presenza del vescovo, monsignor Adriano Cevolotto; di Manuel Ferrari, direttore ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi; e degli autori del volume: don Andrea Campisi, Susanna Pighi e Federica Villa, insieme all’illustratore Lorenzo Confortini, che ha curato una guida illustrata alla Cattedrale.

La pubblicazione è edita come supplemento del settimanale diocesano “Il nuovo giornale” e sarà inviata come omaggio agli abbonati. In alternativa, si potrà trovare al Museo Kronos e, da gennaio, alla libreria Berti. Nelle pagine viene ripercorso il cantiere della costruzione: “I monasteri – si legge nel testo – avevano rigenerato l’Occidente all’indomani del crollo dell’impero romano, ma ora erano i laici, un esercito di laici, a interrogarsi sulla “salvezza” e sul loro rapporto con Dio. A 900 anni da quegli inizi, la Cattedrale indica una strada: si possono ritrovare le motivazioni alla base di quel movimento di popolo riscoprendo il sacramento del battesimo”.