Stasera l’orchestra del Nicolini inaugura l’anno accademico con un concerto

Stasera 19 dicembre alle 20.30 il Conservatorio Nicolini inaugura l’anno accademico 2021/2022 con un concerto aperto a tutta la città, eseguito dall’orchestra del Nicolini diretta per l’occasione da Giuseppe Camerlingo.

“Nell’ambito della stagione ‘La meglio gioventù del Nicolini’ è nata l’idea di inserire un programma con orchestra che diventasse ufficialmente il ‘Concerto inaugurale dell’anno accademico’ – dichiara la direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali -.

Il nuovo docente di esercitazioni orchestrali, il maestro Giuseppe Camerlingo, ha raccolto con entusiasmo la proposta e si è subito attivato, coinvolgendo in un tempo record i ragazzi in un programma composito, che comprende una sinfonia classica, un brano per solista e orchestra, e un omaggio ad un grande musicista del nostro tempo scomparso proprio 50 anni fa – conclude Petrali -. L’orchestra del Nicolini vede impegnati studenti e docenti, fianco a fianco per diventare quanto di più rappresentativo per inaugurare un anno accademico che auspichiamo sereno e produttivo”. Per assistere al concerto gratuito è necessario esibire il super green pass all’ingresso e prenotare il proprio posto su http://lamegliogioventu.eventbrite.it/

© Copyright 2021 Editoriale Libertà