“Have yourself a little merry Christmas”: nuovo brano natalizio da Giuliano Ligabue

Il brano è un grande classico del Natale, “Have yourself a little merry Christmas”, ma la sua versione orchestrale, elegante e intonatissima, con tocco virtuoso di chitarra, la riporta a nuova luce. Una canzone assolutamente consigliata da inserire nella “playlist” natalizia che accompagnerà i momenti domestici di questo periodo. E’ l’ultimo singolo pubblicato dal cantante, chitarrista, crooner e cantautore magiostrino Giuliano Ligabue.

Il brano è disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme di musica “online”, ma anche su YouTube sotto forma di un simpatico videoclip a dominante natalizia, in cui Ligabue si diverte a far capolino col suo microfono e la sua chitarra da tutti gli schermi possibili, da un vecchio televisore allo smartphone al tablet al pc. Un segno dei tempi, la fruizione di contenuti tra le mura di casa. Una dichiarazione di “viralità” che si sposa ai buoni risultati su Spotify con oltre 20mila ascoltatori mensili e una serie di concerti sperimentali in diretta streaming avviati sulla piattaforma professionale americana Stageit: appuntamento il 23 alle 19.00 con un concerto-aperitivo speciale.