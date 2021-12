Torna “Favole in Libertà”: 15 appuntamenti da giovedì 23 alle 20.10 su Telelibertà

In occasione delle feste natalizie, visto il successo dello scorso anno, con Teatro Gioco Vita e Telelibertà nuova edizione di “Favole in Libertà”. Riprende così il viaggio nel mondo incantato delle fiabe e dei racconti della tradizione, dedicato in modo particolare ai bambini e alle famiglie. Si inizia l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze per proseguire quotidianamente fino all’Epifania, il giorno che – per usare un detto popolare – “tutte le feste si porta via”. “Favole in Libertà” prevede 15 appuntamenti che andranno in onda a partire da giovedì 23 dicembre alle ore 20.10, con replica il giorno successivo alle ore 12.30. Canale Tv 98, in live streaming sul sito www.liberta.it.

La trasmissione è stata registrata nello Spazio Luzzati e vede alternarsi gli attori di Teatro Gioco Vita Nicola Cavallari e Michele Zaccaria con l’accompagnamento musicale (è una novità di questa seconda edizione) di Davide Cignatta. I testi attingono principalmente al repertorio delle fiabe tradizionali europee: si va da Hans Christian Andersen ai Fratelli Grimm, da Charles Perrault ai racconti popolari.

Ma viaggio di “Favole in Libertà” ci porterà ad ascoltare anche racconti d’autore. Come “Il risveglio di Scrooge” dal “Canto di Natale” di Charles Dickens. E ancora, “Fortuna dello Stradivari” di Andrea Mazzacavallo. Mazzacavallo è musicista dall’età di 9 anni, vincitore del premio dedicato a Demetrio Stratos nel 1995, nel 2000 partecipa al festival di San Remo, nel 2006 vince il Leoncino d’oro alla Biennale teatro di Venezia con la colonna sonora dello spettacolo di Carlo Gozzi “Il Corvo”. Il racconto è tratto dal suo primo testo letterario “Ticket” e per “Favole in Libertà” ne è stato fatto un adattamento natalizio. Storie per bambini e per ragazzi, ma non solo: ogni giorno un breve racconto, per piccoli e grandi, che vuole essere nel periodo natalizio una proposta per il tempo libero delle famiglie e un’occasione per stare insieme.

Il progetto artistico di “Favole in Libertà” è curato da Teatro Gioco Vita. A Telelibertà fanno capo la regia video firmata da Filippo Adolfini e Giuseppe Piva, le riprese di Davide Franchini e Gero Guagliardo, il montaggio di Alessandra Colpo. Per Teatro Gioco Vita curano la grafica e la comunicazione Matteo Maria Maj e Simona Rossi. Il progetto è realizzato in partnership con Fondazione Teatri di Piacenza, in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.