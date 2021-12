Una ditta di Milano pagherà il restauro dei monumenti a Lupa e Pontieri

Una ditta di Milano ha risposto alla “chiamata alle arti”. ad aderire all’avviso del Comune per sponsorizzare i restauri del monumento alla Lupa capitolina in piazzale Roma e di quello ai Pontieri in piazzale Milano è stata la Vemax, mettendo sul tavolo 140mila euro (Iva inclusa).

Dopo il restauro della statua di Giandomenico Romagnosi, davanti alla chiesa di San Francesco, pagato da Confindustria Piacenza, tocca dunque ad altri due tra i più noti monumenti della città che attendono una ripulitura a vent’anni dall’ultimo restyling.