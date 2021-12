Festività con Telelibertà: personaggi celebri, gli auguri del vescovo e tanto altro

Durante le festività, il palinsesto di Telelibertà non si ferma sui canali 98 e 598 del digitale terrestre e in “live streaming” sui “device” portatili attraverso il sito Liberta.it. Al contrario, si arricchisce di alcuni contenuti extra per tenere aggiornati i piacentini su tutto quello che succede nel nostro territorio attraverso approfondimenti e divulgazione con un occhio alla cultura, al periodo natalizio che stiamo vivendo e ai momenti di svago.

Alle ore 13 (e poi alle 19) Carlo Francou intervista l’artista Luigi Gatti, autore dell’illustrazione protagonista della speciale copertina natalizia del quotidiano in edicola. “L’attesa” il nominativo dell’opera in prima pagina della quale si tratterà durante l’intervista.

Per la giornata del 24 dicembre il TGL con le notizie da Piacenza e provincia andrà regolarmente in onda in diretta nelle edizioni delle 13.15 e 19.30. In coda al TGL serale, alle 20.05, gli auguri del vescovo Adriano Cevolotto, poi l’immancabile appuntamento delle 20.10 con le “Favole in Libertà” di Teatro Gioco Vita, ambientate nello Spazio Luzzati. La fiaba in programma per la Vigilia è “La chiave d’oro” dei Fratelli Grimm.

Alle 20.25, un viaggio nei presepi e tra i presepisti piacentini. Alle 21, speciale natalizio per la rubrica settimanale della Diocesi, “Le strade della vita”. La giornalista Barbara Tondini intervista due piacentini illustri, un laico e un religioso: Astutilio Malgioglio, ex portiere dell’Inter, da 40 anni impegnato nel sociale ei l sacerdote e teologo Ermes Ronchi, figura storicamente conosciuta e apprezzata dal pubblico di Telelibertà.

Il giorno di Natale, i due tg delle ore 13.15 e delle 19.30 saranno sostituiti da altrettante edizioni speciali interamente dedicate alle “buone notizie”, tra fatti, storie, racconti e interviste a loro modo esemplari. Durante la giornata potremo inoltre rivedere tutte le trasmissioni dedicate alle celebrazioni natalizie: alle 9 “Le copertine di Libertà”, alle 11.40 i presepi piacentini, alle 12 lo speciale “Le strade della vita”, alle 13 gli auguri del vescovo, alle 20.30 un concerto dal nostro archivio per “Note di Libertà” e alle 21.45 la puntata speciale di “Nel mirino” dedicata ai presepisti piacentini.

Dalle 20.10 prosegue la striscia quotidiana (durerà fino all’Epifania) “Favole in Libertà” con protagonisti Nicola Cavallari, Michele Zaccaria e Davide Cignatta, che proporranno la fiaba “Il risveglio di Scrooge” di Charles Dickens.

Domenica 26 dicembre, per Santo Stefano, su Telelibertà potremo rivedere alle 10 lo speciale presepisti di “Nel mirino”. Alle 13.15 il TGL settimana, che raccoglie fatti e notizie salienti dell’ultimo periodo, arricchito dalle speciali “buone notizie” proposte dalla nostra redazione per i giorni di Natale.

Alle 18 lo speciale “Le strade della vita”; alle 19.30 l’edizione serale del TGL settimana impreziosito dalle notizie speciali. Alle 20.10 le “Favole in Libertà” con la fiaba popolare europea “L’omino di pan di zenzero”. Poi, largo al film natalizio in programma per il “prime time” delle ore 20.30. Un grande classico: “Mission Impossible”, pellicola del 1996 di Brian De Palma, con protagonista Tom Cruise e accanto Jon Voight, Jean Reno e Vanessa Redgrave.