Un concerto sul balcone: a poche ore dal Natale emozione in piazza Duomo

Smartphone in modalità video accesa per tanti piacentini che a poche ore dal Natale si sono radunati in piazza Duomo per assistere al suggestivo concerto conclusivo del calendario musicale dell’Avvento.

Dal primo dicembre, l’appuntamento quotidiano ha accompagnato il periodo di preparazione al Natale, aprendo virtualmente una nuova finestra del Palazzo Vescovile, scegliendo di volta in volta un diverso brano, eseguito dall’ Ensemble Praetorius: Filippo Bongiorni al flauto, Edoardo Belloni al violoncello e Tommaso Battilocchi al clavicembalo. L’iniziativa, curata dall’associazione Banda Larga e promossa dall’ufficio beni culturali della diocesi, è stata suggellata con un concerto dal vivo. L’ultima finestra si è splaancata sulle note dell’ensemble di Elisa Dal Corso, Gianluca Cavagna e Tommaso Battilocchi alle voci, al piano, alla fisarmonica e al clavicembalo, per interpretare brani natalizi, intervallati dalla spiegazione del progetto del calendario 2022 e da un breve reading.

Le classiche “Silent Night”, “Adeste Fideles” e “White Christmas”, sono state alternate a pezzi meno conosciuti, come “Nell’apparir del sempiterno sole”, “Noel dei Pirenei” e “Mary did you know”,

Chi ha sfidato il freddo per ascoltare il concerto dal vivo è stato entusiasta. A fare da sfondo agli artisti il videomapping proiettato sulla facciata del Palazzo Vescovile.