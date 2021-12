Santo Stefano con Telelibertà: Le strade della vita, Nel Mirino e Favole in Libertà

Tanti programmi e approfondimenti nel palinsesto di Telelibertà per la giornata di Santo Stefano, domenica 26 dicembre. La programmazione prenderà il via alle ore 9, con la rubrica settimanale della Diocesi, “Le strade della vita”.

Alle ore 10, replica della puntata speciale di “Nel mirino” dedicata ai presepisti di città e provincia. Alle 13.15 il TGL settimana, che raccoglie fatti e notizie salienti dei giorni appena trascorsi, arricchito dalle speciali “buone notizie” proposte dalla nostra redazione per questi giorni del Natale. Alle 18 tornerà in onda lo speciale natalizio “Le strade della vita” con le interviste di Barbara Tondini al calciatore Astutillo Malgioglio e al sacerdote e teologo Ermes Ronchi.

Alle 19.30 spazio all’edizione serale del TGL settimana impreziosito dalle notizie speciali. In prima serata alle 20.30 proporremo un grande classico “Mission Impossible” pellicola datata 1996 di Brian De Palma, con protagonista Tom Cruise e accanto Jon Voight, Jean Reno e Vanessa Redgrave. Da non perdere, alle ore 20.10, la striscia quotidiana “Favole in Libertà” sviluppata per il secondo anno con Teatro Gioco Vita e registrata allo Spazio Luzzati. Il 26 è in programma la fiaba popolare europea “L’omino di pan di zenzero”. Lunedì 27 si proseguirà con la “Storia di uno che se ne andò in cerca della paura” dei Fratelli Grimm, sempre in compagnia degli attori Nicola Cavallari, Michele Zaccaria e del menestrello Davide Cignatta alla chitarra.