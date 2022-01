Milestone, presentata la programmazione dei primi mesi del nuovo anno

Archiviata con soddisfazioni sul fronte dell’affluenza del pubblico e della qualità delle proposte musicali la prima parte della nuova stagione del Milestone, l’associazione Piacenza Jazz Club torna con un calendario di concerti che andrà avanti fino al mese di maggio. La programmazione di questa quindicesima stagione si prefigge l’obiettivo di comporre un puzzle col meglio del panorama musicale, favorendo anche mini-tour di gruppi che vengono anche da lontano, grazie alla rete dei club italiani di cui il Milestone fa parte. Particolare attenzione in questa parte dell’anno verrà data ai giovani musicisti, anche in virtù del fatto che i primi tre sabati del mese di febbraio vedranno protagonisti i finalisti del Concorso per giovani talenti del Jazz italiano “Chicco Bettinardi”, abbinato al Piacenza Jazz Fest.

La formula sarà quella di un unico spettacolo settimanale di sabato sera alle 21.30 o la domenica alle ore 18.00, a ingresso gratuito con tessera del club (o ANSPI), in alcuni casi con un biglietto del costo di 10 euro, oltre la tessera, che si potrà ottenere direttamente sul posto.

Non è prevista la prenotazione del posto, l’ingresso al locale è consentito fino al raggiungimento della sua capienza massima. In adeguamento alle ultime norme sanitarie, all’ingresso sarà verificato il possesso del green pass rafforzato. Per assistere al concerto sarà necessario indossare la mascherina FFP2.

Programma Milestone 2022