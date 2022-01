Vivibilità e sicurezza, il Comune cerca un gestore area verde della Cavallerizza

Il Comune di Piacenza cerca un gestore dell’area verde della Cavallerizza, definita “oggetto di un accordo di collaborazione istituzionale nell’ambito del progetto denominato “Comunità Sicure” insieme alla Regione Emilia Romagna, con un progetto finalizzato a un “intervento di prevenzione integrata, per il miglioramento della vivibilità e sicurezza del territorio comunale”. Tale progetto “ha previsto un intervento di riqualificazione ambientale dell’area, fondato su una strategia di incremento del locale sistema di videosorveglianza, l’integrazione di nuove panchine e la manutenzione straordinaria dell’area medesima. Contestualmente, si è inteso promuovere il potenziamento dell’azione educativa indirizzata alle aggregazioni giovanili che frequentano sia l’area in questione che altre zone della città. Tali interventi saranno accompagnati da un’azione di comunicazione rivolta ai cittadini residenti al fine di promuovere il loro attivo coinvolgimento e impegno civico”.

Quindi l’amministrazione di palazzo Mercanti intende “verificare l’interesse da parte di gestori di strutture educative, culturali, a rilievo sociale, a presentare proposte complementari a quanto già avviato dall’Amministrazione Comunale, attraverso una concreta attività di miglioramento della percezione della qualità urbana, sia attraverso la cura del decoro dell’area, sia mediante una maggiore fruizione e frequentazione per prevenire situazioni di degrado sociale e urbano”.

I soggetti disponibili devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le 12 del 19 gennaio prossimo.

Il periodo di gestione dell’area verde è di sei anni e l’eventuale affidamento a soggetti terzi avverrà attraverso un apposito avviso ad evidenza pubblica e successiva concessione amministrativa per l’uso e la gestione dell’area in oggetto a canone agevolato, quantificato in 600 euro all’anno.

Soggetti legittimati a presentare manifestazione d’interesse e requisiti

Possono presentare manifestazione d’interesse tutte le persone fisiche e giuridiche in condizioni di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione e in possesso dei seguenti requisiti:

– la selezione è dedicata a soggetti che promuovano attività a evidenza pubblica o di particolare rilevanza sociale, nell’ambito dei servizi a rilievo sociale, educativi e culturali;

– il progetto attuativo dovrà contribuire ad incrementare la fruibilità dell’area migliorandone la vivibilità e la sicurezza all’utenza;

– l’aggiudicataria, nella gestione di detta area, dovrà garantire la sicurezza della medesima attraverso il mantenimento del decoro urbano (es. manutenzione ordinaria del verde).

Canone di concessione annuo

E’ previsto un canone di concessione annuo pari a euro 600.

In caso di più domande per la medesima area, il Comune procederà con successiva selezione mediante invito a proporre offerta migliorativa sul canone sotto indicato, che sarà posto a base d’asta.

Impegni assunti con la presentazione della manifestazione d’interesse

Con la presentazione della manifestazione d’interesse il soggetto interessato si impegna:

1. in caso di presentazione di più manifestazioni d’interesse, a partecipare alla procedura competitiva indetta dal Comune di Piacenza per l’individuazione del soggetto prescelto quale gestore dell’area;

2. per tutta la durata della concessione ( sei anni) il Concessionario a garantire la gestione completa di manutenzione ordinaria nonché il presidio di detta area verde volto a garantirne la sicurezza;

4 A presentare all’Amministrazione Comunale di Piacenza, per preventiva approvazione, entro 15 giorni dalla data di consegna delle aree un progetto che preveda:

• la descrizione delle attività che si metteranno in atto a evidenza pubblica o di particolare rilevanza sociale, nell’ambito dei servizi a rilievo sociale, educativi e culturali;

• la descrizione delle opere di manutenzione ordinaria/straordinaria che si intendono realizzare in relazione alle esigenze gestionali;

• le modalità del presidio in loco volte a garantire la sicurezza.

I reciproci impegni saranno definiti attraverso la stipula di una apposita concessione amministrativa per l’uso dell’area.

In ogni caso la presente procedura per l’individuazione di soggetti interessati alla gestione della suddetta area comunale è da intendersi meramente esplorativa e non vincola, in alcun modo, l’Amministrazione alla successiva stipula di accordi con il soggetto individuato.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti, con la manifestazione di interesse, dichiarano il proprio interesse a gestire l’area verde sita nel complesso edilizio denominato “ Cavallerizza” , come individuata nell’allegata planimetria, assumendosi gli impegni indicati nel presente avviso.

Tale avviso non è vincolante per il Comune, non pone in essere alcuna procedura concorsuale ed ha esclusivamente come finalità una ricognizione del mercato per l’avvio di una procedura competitiva per l’affidamento della gestione dell’area verde in oggetto.

E’ facoltà del Comune, in caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, stipulare la convenzione direttamente con il soggetto interessato.

I soggetti disponibili devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.01.2022 pena la non ammissione alla procedura, presso il Comune di Piacenza, a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] a mezzo servizio postale ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, o con consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo, Viale Beverora 57, 29121 Piacenza, in busta chiusa, recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la gestione dell’area verde sita nel complesso edilizio denominato Cavallerizza”

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile ed in ogni caso farà fede il timbro del protocollo comunale.