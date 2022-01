Videomapping, piazza Duomo incantata dalle opere degli alunni del Cassinari

Durante la serata di venerdì 7 gennaio sono state proiettate sulla facciata del palazzo vescovile le immagini preparate e prodotte dai ragazzi della classe 5a Scenografia del liceo artistico Bruno Cassinari.

Chi passava per piazza Duomo, infatti, ha potuto ammirare la bravura con la quale gli alunni del Cassinari hanno riprodotto gli affreschi della cupola del Guercino. I ragazzi hanno rappresentato attraverso la tecnica denominata “tableau vivant” (espressione francese che definisce le rappresentazioni artistiche attraverso l’utilizzo del corpo umano) le quattro lunette realizzate dal Guercino per rappresentare le “Scene della vita di Cristo”. Sulla facciata del duomo, dalle 19,30 di venerdì sera, sono state proiettate in modo alternato: prima quelle realizzate dai ragazzi e poi le foto degli affreschi reali. Il risultato? Difficile accorgersi delle differenze.

Per rendere omaggio alle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza, gli studenti della 5ahanno prima realizzato gli sfondi e poi ricreato i costumi e gli oggetti di scena, riproducendoli all’interno degli spazi del liceo, nel laboratorio di scenografia. Con loro, ha partecipato anche Tommaso Rovati della classe 4a scenografia. Gli alunni sono stati coadiuvati dalla professoressa Cristina Martini.