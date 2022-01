A Paola De Micheli la gestione nazionale del Pnrr per il Pd. “Sarà un anno importante”

La deputata Paola De Micheli ha ricevuto da Letta l’incarico di responsabile nazionale del Pd per il Pnrr.

“Che il Pnrr sia uno degli strumenti più potenti per l’economia italiana è evidente. Il 2021 è servito per avviare il piano di riforme, il 2022 ha una delicatezza

speciale – ha spiegato l’onorevole nell’intervista a Libertà -. Da ministro mi occupai di progettare il Pnrr, in particolare con l’allora collega all’economia Roberto Gualtieri (oggi sindaco di Roma, ndr). Oggi spero di essere utile anche in una fase più operativa e ringrazio il segretario Letta per la fiducia”.

De Micheli si è espressa anche sulle future elezioni amministrative di Piacenza: “Il centrosinistra a Piacenza deve pensare a fare solo una cosa: vincere le elezioni. Perché Piacenza ha bisogno di uscire dall’immobilismo a cui l’ha condannata la destra”.

L’INTERVISTA INTEGRALE SU LIBERTA’