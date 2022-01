Da Casalpusterlengo alla Dakar, passando per Piacenza: il viaggio di Elena

Tra chi cavalca onde di sabbia sulla quattroruote in questi giorni alla Dakar c’è anche Elena Giaveri, 36 anni, in gara in Arabia Saudita in questi giorni come copilota di Elio Moro per la 44esima edizione del rally più noto al mondo.

Originaria di Casalpusterlengo (e piacentina d’adozione visto che ha frequentato il liceo linguistico al “Gioia” fino al diploma), è partita il 29 dicembre e rientrerà in Italia la prossima settimana.

Una laurea in moda allo Ied di Milano e il sogno sempre in testa dei motori, Elena dieci anni fa ha avuto un’idea di svolta, Pitstop Advisor, portale di comparazione di officine, elettrauto, gommisti, carrozzieri, concessionari.

In sostanza, è una influencer dei più grandi brand di motori, ma questa volta il suo viaggio è stato tutt’altro che virtuale. Sveglia alle 4.30 del mattino e poi subito ad affrontare le sfide: “Conta la resistenza, non tanto fisica, quanto mentale. Devi saper restare molto concentrato, anche per 250 chilometri di fila di gara, prestando attenzione a guadi, buche, e tenendo i tempi, per rispettare la media chilometrica senza sbavature. A un certo punto ci siamo completamente persi nel deserto, senza trovare alcun tipo di riferimento. Si mantengono i nervi saldi e si cerca una soluzione, sempre, un po’ come nella vita. Agitarsi non serve, non cambia le cose”.

