Presidente della Repubblica, voteranno sei piacentini: ci sarà anche Rancan

Per Pier Luigi Bersani (Leu), Tommaso Foti (FdI) e Paola De Micheli (Pd), la corsa al Quirinale non ha più grossi segreti. Sono invece al debutto i leghisti Pietro Pisani ed Elena Murelli. Ma c’è una novità: alla truppa dei cinque parlamentari piacentini chiamati il 24 gennaio a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica (primo scrutinio), si dovrebbe aggiungere anche il consigliere regionale del Carroccio Matteo Rancan.

Per il 18 e 19 gennaio a Bologna, infatti, è convocata la seduta dell’Assemblea legislativa chiamata ad eleggere i tre delegati regionali che si recheranno a Roma per rappresentare l’Emilia Romagna per il post Mattarella. Sebbene si debba attendere fino ad allora per conoscere i nomi dei tre grandi elettori, le indiscrezioni dicono che il terzetto sarà composto dal governatore Stefano Bonaccini, la presidente dell’assemblea Emma Petitti, e il capogruppo della Lega Rancan. Questo, almeno, seguendo uno schema consolidato nelle ultime tornate elettive. “Sarebbe motivo di orgoglio e di onore rappresentare l’Emilia Romagna” confida Rancan. In realtà se ne sta parlando e non c’è ancora nulla di ufficiale” aggiunge.

