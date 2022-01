Dopo la rottura, Alternativa per Piacenza tenta di rilanciarsi: giovedì assemblea

Dopo lo strappo consumato ieri dalla parte di più di sinistra e movimentista, Alternativa per Piacenza (il tavolo di lavoro finalizzato a trovare programma e candidato sindaco per il centrosinistra cittadino) prova a ricompattare i superstiti.

Lo fa con un comunicato intitolato “Alle difficoltà si risponde con unità, sintesi e confronto: assemblea plenaria aperta giovedì 20 gennaio”, in cui, oltre ad attaccare i fuoriusciti, si rilancia con decisione il confronto e l’attività di ApP.

IL TESTO DEL COMUNICATO

Come noto dalle cronache, a due ore dalla riunione del Tavolo politico in cui sembrava profilarsi una linea comune per arrivare alla scelta del candidato/a sindaco di Alternativa per Piacenza, si è materializzato una sorta di “addio alla discussione” da parte di alcuni compagni di viaggio con cui in questi mesi abbiamo condiviso idee, prospettive e progetti. Il percorso dell’Alternativa va avanti.

Per tutte e tutti è stato difficile comprendere tempi e modi, ma questa scelta ha preso la forma di uno scritto che è arrivato ad ApP e in contemporanea ai media, lasciando spaesate donne e uomini che si stanno impegnando in un percorso che vuole dare un futuro vincente e di unità al centrosinistra piacentino.

Il lavoro serio, trasparente, organizzato e propositivo di questi mesi non è scalfito da questa oggettiva difficoltà. Sapevamo che il percorso immaginato un anno fa fosse difficile, tuttavia non vorremmo che uscite come quella al centro del dibattito oggi mettessero in secondo piano due cose a cui ApP è legata indissolubilmente: il metodo di lavoro – aperto, trasparente e partecipato – e le persone – donne e uomini – che animano l’Alternativa senza altra velleità che dare un contributo genuino al campo alternativo alle destre.

Con la rinuncia alla discussione al Tavolo politico si consuma una scelta che a nostro avviso rischia di restringe il terreno della possibile sintesi, ma l’unica risposta che è possibile dare è semplice: il confronto. Giovedì, in Assemblea Plenaria, come sempre.

Per quelli che vogliono combattere contro le diseguaglianze, per lo sviluppo e per l’ambiente trovare sintesi e unità sono elementi che fanno parte di una responsabilità da cui non è possibile svicolare, se si vuole governare bene una città come Piacenza.

Per questo per l’apertura di una fase di rilancio e Alternativa per Piacenza, invitiamo piacentine e piacentini a partecipare all’assemblea Plenaria di giovedì 20 gennaio 2022 e portare il proprio contributo. La Plenaria si svolgerà in video-collegamento e in presenza nel rispetto delle norme vigenti presso la sala Mandela della Camera del Lavoro di Piacenza, alle 21.00.