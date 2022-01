Scarpette Rosse, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film “Cani sciolti”

E’ all’insegna dell’action la proposta di questa sera di “Scarpette Rosse” su Telelibertà, ovvero “Cani sciolti” di Baltasar Kormákur, adattamento cinematografico della miniserie a fumetti 2 Guns: interpretato da Denzel Washington e Mark Wahlberg, si tratta di un classico buddy movie, il film dei compari, dove due agenti sotto copertura di due diversi reparti (uno lavora per la squadra antidroga, l’altro per l’Intelligence della Marina degli Stati Uniti) si fingono criminali l’uno all’insaputa dell’altro e tentano di rubare 3 milioni di dollari in contanti a Papi Greco, un boss della droga messicana. Scopriranno poi che i soldi sono molti di più e che ovviamente anche quelli che li stanno cercando sono aumentati esponenzialmente.