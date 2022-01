Tasse, Levoni: “Si poteva fare di più”. La replica: “Ridotte e servizi aumentati”

“In questi anni l’amministrazione Barbieri non solo ha diminuito le tasse in una situazione di grave emergenza sanitaria, ma anche aumentato l’offerta di servizi”. Così i capigruppo di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, replicano alle accuse contenute in un’interrogazione di Antonio Levoni (Liberali piacentini) secondo cui sul fronte dell’abbassamento delle tasse si poteva fare di più. “Siamo il capoluogo della Regione con la pressione fiscale più contenuta con riferimento a IMU e addizionale comunale Irpef, e affrontando nel contempo l’emergenza sanitaria che si è trasformata ben presto in socio-economica. Il tutto garantendo l’eccellente livello di servizi e di assistenza a una platea che purtroppo si è ampliata a causa della crisi”.

