Verso le elezioni, salgono ancora le quotazioni per la candidatura di Castelli

Cresce il gradimento sull’ipotesi di candidatura a sindaco di Massimo Castelli, nata negli ambienti di “Emilia Coraggiosa”, la lista civica vicina ad Articolo 1. In queste ore, nella chat del centrosinistra sta circolando una sorta di manifesto pro-Castelli, finalizzato a raccogliere le firme, che si conclude così: “Piacenza ha bisogno di Massimo Castelli, ed è per questo che gli chiediamo di mettersi al servizio della città e di candidarsi alle primarie di centrosinistra”. L’operazione piace anche a molti nel Pd. Intanto torna a parlare pubblicamente il capogruppo del Pd Stefano Cugini: “Castelli ha un profilo aderente ai valori di ApP. Vega in assemblea plenaria e si confronti. Tornano le condizioni per il dialogo e per fare le primarie”.

