Candidatura a sindaco di Massimo Castelli, c’è il sostegno dei 5 Stelle

“A Piacenza abbiamo un’opportunità da non sprecare. E la disponibilità di un candidato come Massimo Castelli può rilanciare il percorso per un centrosinistra unito in vista delle prossime elezioni comunali”. Arriva anche il sostegno del Movimento 5 stelle alla possibile candidatura a sindaco di Piacenza dell’attuale primo cittadino di Cerignale. La nota è della capogruppo in Regione dei pentastellati, Silvia Piccinini ma è stata condivisa anche da Sergio Dagnino, capogruppo dei 5 stelle in Comune. l centrosinistra a questo punto è a un bivio: primarie oppure no? Giovedì prossimo il sindaco di Cerignale parteciperà per la prima volta all’assemblea plenaria di ApP. Sarà dal confronto in quella sede che si comprenderà se l’ipotesi della sua candidatura, che piace trasversalmente, potrà assurgere a diventare quella figura unitaria e condivisa fino ad oggi vanamente cercata così da rendere superfluo il ricorso alle primarie di coalizione.

