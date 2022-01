Sergio Mattarella confermato Presidente della Repubblica con 759 voti

Il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, ha eletto Sergio Mattarella Presidente della Repubblica. I voti per Mattarella, Presidente in carica, sono stati 759. Per essere eletti era necessario raggiungere un quorum di 505 voti.

Per Mattarella si tratta del secondo mandato da Capo dello Stato, una soluzione arrivata dopo giorni di incertezza, confronti e scontri tra i partiti.

Stavolta ottiene il sostegno della quasi totalità dell’arco parlamentare incrementando di 94 voti il risultato della prima elezione (665 nel 2015) e diventando il secondo presidente più votato, dopo Sandro Pertini (832), nella storia della Repubblica.

