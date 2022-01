Katia Tarasconi e l’ipotesi Castelli sindaco: “Nome che piace, può essere vincente”

Il consigliere regionale del Pd, Katia Tarasconi, parla per la prima volta dopo la morte del figlio Kristopher, 17 anni, vittima di un incidente stradale nel settembre scorso mentre era in vacanza a Roma con gli amici. “E’ come se sotto quel tram fossi finita anch’io” confida.

Sulle voci di una sua possibile candidatura a sindaca spiega: “Sarei onorata, ma non sono nelle condizioni per correre. Non si può fare una maratona in stampelle”. Quanto all’ipotesi di candidatura di Massimo Castelli, sindaco di Cerignale, dice: “E’ un nome che piace, penso possa essere vincente”.

SU LIBERTA’ L’INTERVISTA INTEGRALE A CURA DI MARCELLO POLLASTRI