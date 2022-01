“Cortesie per gli ospiti”: i tre giudici a Piacenza per la registrazione di una puntata

Tappa piacentina per il team di “Cortesie per gli ospiti”, reality show italiano in onda su Real Time.

I giudici Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani erano in città questa mattina per la registrazione di una puntata della trasmissione e Roberto Valbuzzi ha pubblicato una storia su Instagram per raccontarlo ai followers.

In ogni puntata due coppie si sfidano offrendo pranzo o cena ai tre giudici che esaminano arredamento, tavola e portate e in base al punteggio più alto proclamano la coppia vincitrice.