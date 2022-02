Scarpette Rosse, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film “Amore per sempre”

Questa sera “Scarpette Rosse” su Telelibertà propone “Amore per sempre”, un film del 1992 di Steve Miner con Mel Gibson, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood.

Il film è un melodrammone che in originale si chiama “Forever Young”, ovvero giovane per sempre e racconta la storia di un uomo criogenizzato prima del tempo, ovvero molto prima che ci fosse una tecnologia adeguata per farlo. Siamo alla fine degli anni ’30 e la fidanzata del capitano Daniel McCormick, pilota collaudatore della Forza Aerea degli Stati Uniti, finisce in coma per un incidente: distrutto dal dolore, l’uomo decide di farsi ibernare. Per una serie di imprevisti se lo dimenticano tutti, finché due ragazzini (tra i quali un giovanissimo Elijah Wood) lo risvegliano negli anni ’90 dove si innamora ancora, ma di una Jamie Lee Curtis che ha cinquant’anni in meno di lui.