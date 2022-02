Festival di Sanremo, due piacentini curano l’immagine di vip e spose

E’ ormai di casa al Festival di Sanremo, Tony Scaffidi, parrucchiere e consulente di immagine di Piacenza. Anche quest’anno l’hair stylist sta lavorando incessantemente dietro le quinte per garantire un look perfetto agli ospiti. “Stiamo gestendo modelle e spose dando come sempre il massimo – spiega Scaffidi- che, in questa avventura, è accompagnato dalla piacentina Veronica Vaccarisi, wedding planner e truccatrice. Il festival, condotto da Amadeus, sta riscuotendo un vero e proprio record di ascolti in tv, con punte di quasi 11 milioni di spettatori. L’atmosfera che si respira sul posto è però più cauta rispetto agli anni passati, complice la pandemia da Covid: “Questa emergenza ha creato panico e si vede meno gente, ma c’è comunque una bella energia”. Scaffidi ha partecipato a una decina di Festival e quest’anno, per il consulente di immagine, sul palco dell’Ariston vincono eleganza, semplicità e romanticismo.

