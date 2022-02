E’ in corso a San Remo la 72esima edizione del Festival della Canzone italiana, la terza targata Amadeus. Dalle canzoni in gara al look degli artisti e i segreti della kermesse: non perdete il commento della giornalista Eleonora Bagarotti nel podcast Pentagramma. Editing e sound design Matteo Capra.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà