Festival di Sanremo promosso dai piacentini. Stasera la finale

È il festival dei record, soprattutto di ascolti. Oltre 11 milioni di spettatori hanno seguito la Kermesse canora per eccellenza. E i piacentini hanno apprezzato promuovendo a pieni voti lo spettacolo e la musica. Qualche voce fuori dal coro ha criticato “la politica troppo presente”. E così, anche quest’anno, il Festival di Sanremo volge al termine con lo sprint finale. Stasera, per decretare il vincitore, Amadeus, perfetto padrone di casa, sarà affiancato da Sabrina Ferilli. Interverranno sul palco anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Fiorello potrebbe tornare per un’incursione finale, mentre la parte musicale sarà affidata a Marco Mengoni. “E’ l’edizione più bella di sempre – hanno commentato i piacentini intervistati da Telelibertà”.

La classifica generale dopo la serata cover di ieri sera, Mahmood e Blanco restano ancora in vetta, seguiti da Gianni Morandi ed Elisa terza. Gianni Morandi ha vinto la serata cover per il suo duetto con Jovanotti.

