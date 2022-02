Forza Italia invita Barbieri a rompere gli indugi sulla ricandidatura

Forza Italia chiede a Patrizia Barbieri di rompere gli indugi e ricandidarsi a sindaco della città di Piacenza. Un invito che arriva, oggi 5 febbraio, attraverso il comunicato che porta la firma di Daniele Razza e Gabriele Girometta, Commissario provinciale del partito. “Il centrodestra a Piacenza è la naturale prosecuzione del governo della città a supporto del sindaco Barbieri” – si legge nella nota.

Di questo avviso è il Direttivo provinciale di Forza Italia che auspica che Barbieri annunci in via ufficiale la sua ricandidatura. “La coalizione di centrodestra ha governato coesa in questi anni e così saprà fare nel prossimo mandato”- scrivono.

I due esponenti fanno sapere che “gli incontri tra i partiti sono avviati da tempo e con grande armonia si sta lavorando per il futuro della città, anche in condizioni non facili visto che la quarta ondata di Covid ha reso molto difficoltosa anche la possibilità di incontrarsi di persona”. Forza Italia ha già ribadito che farà la sua parte insieme a Lega e a Fratelli d’Italia accogliendo favorevolmente anche Liberi di Massimo Trespidi che di fatto allargherà la nostra coalizione”.

“Anche l’ingresso nel nostro partito di Andrea Pugni, che nella tornata precedente è stato candidato sindaco grillino con un ottimo consenso personale, porterà valore aggiunto all’area moderata, cristiana, riformista e liberale della coalizione che da sempre è stata il punto di riferimento politico per gli elettori di Forza Italia” – si legge nella nota.

Forza Italia apre poi ai Liberali Piacentini che lunedì chiariranno la loro posizione: “Con la volontà di consolidare, alla guida della città, una formazione espressione di un centrodestra il più ampio e coeso possibile, auspichiamo che anche i Liberali Piacentini possano contribuire ad allargarne il già ampio perimetro”.