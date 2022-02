Sergio Arcelli: colleziona migliaia di minerali e vecchi apparecchi tutti funzionanti

Una passione per le radio e i minerali ha condotto Francesco “Sergio” Arcelli dall’adolescenza alla pensione. Durante diversi decenni, a Santimento, ha collezionato migliaia di cristalli e centinaia di vecchie radio. Sembrerebbero due filoni completamente diversi. Invece hanno un punto in comune, mostrato con orgoglio dall’appassionato: il suo modello più antico è la “radio a galena”. Questo apparecchio funziona senza elettricità, grazie a un primitivo utilizzo del minerale galena, un solfuro di piombo spesso contenente argento. “Da ragazzo – ricorda Sergio Arcelli – andavo a Castelnovo ne’ Monti di Reggio Emilia a cercare il quarzo fumé”. Gli altri pezzi provengono dai mercatini. “Quando vedevo qualche minerale che mi piaceva, lo compravo”. La prima radio invece gli è arrivata in regalo. Era della mamma di un amico. Il piacere è in seguito diventato un lavoro nell’ambito dell’elettrotecnica. Nella sua esposizione ha accumulato radio del ventennio, come Radiobalilla e Radiorurale.

