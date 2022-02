Scarpette Rosse, questa sera alle 21 su Telelibertà il film “The Jackal”

Questa sera alle 21.00 su Telelibertà “Scarpette Rosse” propone un film d’azione: “The Jackal” è un titolo del 1997 diretto dal regista scozzese Michael Caton-Jones liberamente tratto dal romanzo “Il giorno dello sciacallo” di Frederick Forsyth, già portato sullo schermo nel 1973 da Fred Zinnemann: Jackal (Bruce Willis) è il nome in codice di un killer assoldato da un capo della mafia russa per assassinare un importante politico statunitense. Per catturarlo i servizi segreti americani offrono la libertà a un altro killer, Declan Mulqueen (Richard Gere), un sicario irlandese attualmente in prigione per fatti di terrorismo, che in passato ha incrociato Jackal ed è in grado di identificarlo nonostante il suo talento per il trasformismo.