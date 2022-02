Un “muro piacentino” nel film di Diabolik: ditta di Podenzano al lavoro sul set

Anche una ditta di Podenzano, la Arzani Tinteggiature, ha collaborato alla trasposizione cinematografica di “Diabolik” dei Manetti Bros, pezzo di cinema raffinatissimo che abbraccia il fumetto degli anni ’60. L’azienda piacentina ha realizzato il muro di mattoni basculante dal quale esce la famosa Jaguar del criminale.

“Avevamo già lavorato con Cinecittà – spiegano i titolari – per l’interno di un appartamento in un film interpretato da Ambra Angiolini, e poi due anni fa siamo stati contattati da Mompracem, società di produzione romana che stava lavorando al film dei Manetti e cercava un fornitore per le scenografie: ci hanno trovato online e ci hanno commissionato il muro basculante che cela il nascondiglio di Diabolik. Per realizzarlo hanno dovuto abbattere una porzione di muro lunghissimo di veri mattoni a vista, e sono molto contento della resa perché la parte finta è praticamente indistinguibile dal resto, tanto che ci hanno già richiamato sia per “Diabolik 2” che per il film successivo (si tratta di una trilogia, anche se nei prossimi due sequel il protagonista non sarà più Luca Marinelli), e per noi è ovviamente una grande soddisfazione”.

IL SERVIZIO DI BARBARA BELZINI: