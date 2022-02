Torna Tomato World: due giorni di innovazione sul pomodoro da industria

Compie 20 anni e lo fa di nuovo in presenza. E’ Tomato World, la mostra convegno specializzata sul pomodoro da industria che dal 17 febbraio porterà a Piacenza Expo due giorni di innovazioni tecnologiche, convegni, meeting B2B, tutti dedicati all’oro rosso. Una coltura trainante per l’economia agricola del Piacentino, dove il pomodoro da industria viene coltivato e trasformato ininterrottamente da 120 anni. Piacenza – che occupa una posizione nevralgica della Pianura Padana, crocevia tra diverse aree agricole ed industriali – rappresenta oggi la seconda provincia a livello nazionale per produzione di pomodoro da industria, è stata promotrice della costituzione del Distretto del Pomodoro da Industria del Nord e ne è la provincia leader per produzione.

